Кокорин прибыл на заседание суда с новой причёской

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев доставлены в зал Пресненского суда Москвы, где состоится слушание по их делу.

Отмечается, что Кокорин прибыл с новой причёской, а Мамаев — в кепке.

Изначально заседание было назначено на 12:00.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они пребывают в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее адвокат брата Кокорина сообщил, что суд начнётся в течение часа.