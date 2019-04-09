Кокорин прибыл на заседание суда с новой причёской
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Отмечается, что Кокорин прибыл с новой причёской, а Мамаев — в кепке.
Изначально заседание было назначено на 12:00.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они пребывают в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее адвокат брата Кокорина сообщил, что суд начнётся в течение часа.
Total look: Мамаев в кепке. Кокорин с новой причёской. pic.twitter.com/FuSfDqwu2E— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 9 апреля 2019 г.