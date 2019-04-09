Адвокат брата Кокорина сообщил, что суд начнётся в течение часа

Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, заявил, что слушание по делу его подзащитного должно начаться в течение часа.

Напомним, что изначально заседание в Пресненском суде Москвы было назначено на 12:00.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они пребывают в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что заседание по делу Кокорина и Мамаева начнётся позже запланированного времени.