«Переходит все границы»: как адвокат Кокорина и другие спортсмены прокомментировали продление его ареста

К находящемуся в СИЗО Александру Кокорину не допустили спортивного врача, а нога по-прежнему беспокоит футболиста. Об этом заявила адвокат игрока Татьяна Стукалова. Она также рассказала о намерении подать апелляцию на решение о продлении срока ареста подзащитного и опровергла информацию об отклонении жалобы на заключение спортсмена под стражу в ЕСПЧ. Между тем главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал подопечного, а наставник ЦСКА Сергей Овчинников назвал ситуацию «глупейшей».

«Ногу ежедневно осматривают фельдшеры»

Тема уголовного преследования футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева остаётся одной из самых обсуждаемых в российском спорте. Представители бывших игроков сборной России заявили, что намерены бороться до конца и добиваться замены меры пресечения для подзащитных.

В частности, адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, которая активно рассказывает о ходе дела в Instagram, в пятницу опубликовала в своём аккаунте очередной пост. В нём юрист заявила о желании обжаловать в суде апелляционной инстанции решение о продлении срока ареста футболисту. Также она опровергла информацию о том, что ЕСПЧ отклонил жалобу по делу подзащитного.

«Сведения, распространённые СМИ о возвращении из ЕСПЧ жалобы адвоката не соответствуют действительности, поскольку было направлено только уведомление о корректировке формуляра жалобы, что позволит защите дополнить её очередным продлением срока стражи, которое, кроме того, будет обжаловано в суде апелляционной инстанции в понедельник», — написала Стукалова.

Рассказала адвокат и о состоянии здоровья подзащитного. По её словам, спортивный врач так и не сумел посетить Кокорина в СИЗО, поскольку не было получено соответствующее разрешение от следователя.

«По причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам в СИЗО её ежедневно осматривают фельдшеры изолятора», — добавила Стукалова.

Также юрист заверила, что вес Кокорина за время пребывания в СИЗО не изменился и по-прежнему составляет 82 килограмма.

«Переходит все границы человеческого понимания»

Между тем Александра продолжают активно поддерживать в «Зените». Так, главный тренер команды Сергей Семак в преддверии матча с «Локомотивом» уже не в первый раз вступился за подопечного и заявил, что ждёт возвращения нападающего в футбол.

«Не знаю, насколько сложно ему с точки зрения физических кондиций и перенесённой операции, как быстро он сможет вернуться. Но я в это верю и желаю ему скорейшего возвращения. И ещё раз повторюсь, эта ситуация, на мой взгляд, переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать на год, чтобы было понятно и ясно всем. Подрался — сел на год», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Специалист признался, что для него остаётся загадкой, почему дело Кокорина и Мамаева, по сути, стало показательным.

«Жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, станет «Зенит». Я бы этого очень хотел», — добавил Семак.

В свою очередь тренер ЦСКА Сергей Овчинников, который работал с Кокориным и Мамаевым в сборной России, выразил надежду на то, что их история закончится хорошо.

«Она, конечно глупая со всех сторон. Глупейшая. Думаю, она скоро закончится — нормально для ребят. Жизнь стала настолько жестокой, что просто нет смысла куда-то влезать. Если у тебя есть семья, работа, для чего свою жизнь искусственно портить?», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

«Сидят полгода? Нас это не касается»

Другой любопытный момент — после продления срока содержания под стражей Кокорину и Мамаеву друг братьев Кокориных и активист Игорь Шумилин заявил об организации митинга в поддержку футболистов, в котором якобы должны принять участие фанаты всех московских команд.

Однако фанаты «Спартака» эту информацию уже опровергли. Например, в объединении болельщиков красно-белых «Фратрия» отметили, что не будут участвовать в мероприятии.

«Мы не собираемся участвовать. «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдём туда», — приводит слова представителя «Фратрии» «Чемпионат».

Аналогичную точку зрения высказали и в официальном фан-клубе «Спартака».

«Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всё будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде», — сообщили в организации.