«Переходит все границы»: как адвокат Кокорина и другие спортсмены прокомментировали продление его ареста
- РИА Новости
«Ногу ежедневно осматривают фельдшеры»
Тема уголовного преследования футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева остаётся одной из самых обсуждаемых в российском спорте. Представители бывших игроков сборной России заявили, что намерены бороться до конца и добиваться замены меры пресечения для подзащитных.
В частности, адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, которая активно рассказывает о ходе дела в Instagram, в пятницу опубликовала в своём аккаунте очередной пост. В нём юрист заявила о желании обжаловать в суде апелляционной инстанции решение о продлении срока ареста футболисту. Также она опровергла информацию о том, что ЕСПЧ отклонил жалобу по делу подзащитного.
«Сведения, распространённые СМИ о возвращении из ЕСПЧ жалобы адвоката не соответствуют действительности, поскольку было направлено только уведомление о корректировке формуляра жалобы, что позволит защите дополнить её очередным продлением срока стражи, которое, кроме того, будет обжаловано в суде апелляционной инстанции в понедельник», — написала Стукалова.
Рассказала адвокат и о состоянии здоровья подзащитного. По её словам, спортивный врач так и не сумел посетить Кокорина в СИЗО, поскольку не было получено соответствующее разрешение от следователя.
«По причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам в СИЗО её ежедневно осматривают фельдшеры изолятора», — добавила Стукалова.
Также юрист заверила, что вес Кокорина за время пребывания в СИЗО не изменился и по-прежнему составляет 82 килограмма.
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Начался суд по существу обвинения, предъявленного футболистам. 03 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена на 6 месяцев в целях обеспечения явки подсудимых на судебные слушания. Относительно ходатайства о дефектах следствия, препятствующих рассмотрению дела в суде, суд высказался, что оно может быть рассмотрено при вынесении приговора, то есть, как мы предполагаем, пробелы и нарушения закона следствием могут быть восполнены судом. Следующее заседание назначено на 09 апреля в 12 часов в Пресненском районном суде, согласно требованиям закона оно начнется с оглашения прокурором обвинительного заключения. После чего суд выяснит отношение обвиняемых к указанному акту, затем начнется допрос трех потерпевших: Соловчука, Пака и Гайсина, который потребует определенного времени, после них будут допрашиваться 45 свидетелей, заявленных в обвинительном заключении. Судебное разбирательство будет проводиться ежедневно, кроме выходных дней. Очевидно для нивелирования затягивания процедуры расследования следственным органом. Сведения, распространенные СМИ о возвращении из ЕСПЧ жалобы адвоката, не соответствуют действительности, поскольку было направлено только уведомление о корректировке формуляра жалобы, что позволит защите дополнить её очередным продлением срока стражи 03.04.19, которое, кроме того, будет обжаловано в суд апелляционной инстанции в понедельник. Относительно состояния здоровья Александра хочу отметить, что по причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам СИЗО ее ежедневно осматривают фельдшеры изолятора. Информация СМИ об избыточном весе Александра или ошибочна, или заведомо ложна, его вес, официально зафиксированный в медицинской карте, составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис
«Переходит все границы человеческого понимания»
Между тем Александра продолжают активно поддерживать в «Зените». Так, главный тренер команды Сергей Семак в преддверии матча с «Локомотивом» уже не в первый раз вступился за подопечного и заявил, что ждёт возвращения нападающего в футбол.
«Не знаю, насколько сложно ему с точки зрения физических кондиций и перенесённой операции, как быстро он сможет вернуться. Но я в это верю и желаю ему скорейшего возвращения. И ещё раз повторюсь, эта ситуация, на мой взгляд, переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать на год, чтобы было понятно и ясно всем. Подрался — сел на год», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.
Специалист признался, что для него остаётся загадкой, почему дело Кокорина и Мамаева, по сути, стало показательным.
«Жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, станет «Зенит». Я бы этого очень хотел», — добавил Семак.
В свою очередь тренер ЦСКА Сергей Овчинников, который работал с Кокориным и Мамаевым в сборной России, выразил надежду на то, что их история закончится хорошо.
«Она, конечно глупая со всех сторон. Глупейшая. Думаю, она скоро закончится — нормально для ребят. Жизнь стала настолько жестокой, что просто нет смысла куда-то влезать. Если у тебя есть семья, работа, для чего свою жизнь искусственно портить?», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
«Сидят полгода? Нас это не касается»
Другой любопытный момент — после продления срока содержания под стражей Кокорину и Мамаеву друг братьев Кокориных и активист Игорь Шумилин заявил об организации митинга в поддержку футболистов, в котором якобы должны принять участие фанаты всех московских команд.
Однако фанаты «Спартака» эту информацию уже опровергли. Например, в объединении болельщиков красно-белых «Фратрия» отметили, что не будут участвовать в мероприятии.
«Мы не собираемся участвовать. «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдём туда», — приводит слова представителя «Фратрии» «Чемпионат».
Аналогичную точку зрения высказали и в официальном фан-клубе «Спартака».
«Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всё будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде», — сообщили в организации.
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