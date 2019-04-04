Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: мы не поддерживаем преступников

Официальный фан-клуб московского «Спартака» прокомментировал своё возможное участие в митинге в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка».

«Фан-клуб «Спартака» не будет участвовать в митинге в поддержку Кокорина. Пусть их поддерживает тот, кто мутит это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство», — приводит «Чемпионат» слова представителя фан-клуба.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в парке «Сокольники» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных.