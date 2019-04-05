Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
  • РИА Новости

«Я желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Эта ситуация переходит все границы с точки зрения человеческого понимания. Давайте теперь всех сажать на год за драку. Я жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Очень бы хотел, чтобы Кокорин остался в «Зените», — заявил Семак в интервью Sport24.

Александр Кокорин в настоящее время находится в СИЗО «Бутырка» за избиение трёх человек. Инцидент с участием самого футболиста, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также играющего в любительской лиге Александра Протасовицкого произошёл осенью прошлого года.

Ранее жена Кокорина поделилась мыслями о свободе.

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