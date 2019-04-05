Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
- РИА Новости
«Я желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Эта ситуация переходит все границы с точки зрения человеческого понимания. Давайте теперь всех сажать на год за драку. Я жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Очень бы хотел, чтобы Кокорин остался в «Зените», — заявил Семак в интервью Sport24.
Александр Кокорин в настоящее время находится в СИЗО «Бутырка» за избиение трёх человек. Инцидент с участием самого футболиста, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также играющего в любительской лиге Александра Протасовицкого произошёл осенью прошлого года.
Ранее жена Кокорина поделилась мыслями о свободе.