Жена Кокорина поделилась мыслями о свободе

Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, поделилась мыслями о свободе.

«Для каждого из нас свобода — это что-то само собой разумеющееся, что-то обыденное, обыкновенное, когда в жизни всё стабильно, мы даже не вспоминаем о ней, да и вообще слово «свобода» каждый воспринимает по-своему», — написала Валитова в своём Instagram.

Она также порассуждала о том, как разные люди могут понимать слово «свобода», и высказала собственное мнение на этот счёт.

«Может, свобода — это то, что мы позволяем себе внутри? То, что за рамками восприятия социума, за рамками того, что нам говорили с детства, и даже за рамками нашего сознания. Это то, что очень глубоко спрятано. Но всё так устроено, что мы приходим к этому только тогда, когда физически нас лишают этой свободы, посредством тюрьмы, болезни или отсутствия средств к существованию. Или лишения нас самых близких, глазами которых мы видели и воспринимали этот мир, эту реальность. Наверное, очень сложно это осознать без таких ограничений», — добавила супруга арестованного футболиста.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в парке «Сокольники» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных.