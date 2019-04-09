«Меру пресечения могут поменять»: адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела

Пребывание Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО может замедлить рассмотрение их дела в суде. Ежедневная доставка подсудимых на процесс и обратно потребует значительно больше времени, нежели в случае, если бы они являлись на него самостоятельно, находясь на свободе. Об этом накануне очередного заседания в интервью RT заявил адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов. Юрист также пояснил, что мера пресечения может быть изменена в ходе судебных разбирательств, и поделился подробностями встречи со своим подопечным.

Во вторник, 9 апреля, Пресненский суд города Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Сторона защиты по-прежнему настаивает на изменении меры пресечения для подзащитных и уже подала апелляцию на продление ареста. Однако, по словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, жалоба будет рассмотрена не раньше следующей недели, таким образом, на ежедневные заседания в центре столицы футболистов будут доставлять под конвоем из СИЗО.

— Вы подали апелляцию на решение суда о продлении ареста вашему клиенту до 25 сентября 2019 года?

— Да, от нас поступила апелляционная жалоба на постановление об оставлении меры пресечения без изменения. Решение суда жестокое. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле.

— Есть ли шансы, что эта апелляция будет рассмотрена уже на ближайшем заседании суда?

— Нет, по моим прогнозам, это произойдёт не раньше следующей недели.

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— Что будет происходить на первом рассмотрении дела по существу?

— Будет оглашено обвинение. Суд выяснит отношение обвиняемых и защитников к этому обвинению. Они должны будут признать или не признать свою вину и привести доводы. Далее будет решаться вопрос о заявлении каких-либо ходатайств. Стороны определят порядок исследования доказательств — подсудимые будут давать показания первыми или же на другой стадии дела. Кроме того, прокурор объявит, каким образом она желает исследовать доказательства, поскольку сторона обвинения представляет их первыми.

— Будут ли на суде присутствовать свидетели?

— Мне неизвестно, кто из свидетелей вызван в зал суда. На месте поймём, кто явится и явится ли вообще.

— А что насчёт потерпевших?

— Их вызвали лично. Дениса Пака, Сергея Гайсина и Виталия Соловчука. На первом заседании по существу уже может встать вопрос об их допросе по данному делу.

— Вы сказали, что не знаете, кто из свидетелей может прибыть на заседание. Выходит, сторона защиты не настаивала на присутствии людей, которые могут выступить на стороне Мамаева и Кокорина?

— Мы можем заявить их только на первом рассмотрении, когда доказательства начнём представлять уже мы сами. По закону первым выступает государственный обвинитель, далее нам предоставляется право предъявить доказательства, в том числе и те, которые не исследовал гособвинитель, и попросить вызвать в суд тех, кого мы не можем пригласить самостоятельно.

— Успели ли повидаться с Павлом после предыдущего суда?

— Да, у нас состоялась встреча в четверг. Он держится, сохраняет бодрость духа и очень рассчитывает на то, что процесс вышел на финишную черту и рано или поздно во внятный и короткий промежуток времени по данному делу будет вынесено решение, которое станет для нас положительным.

— Действительно ли заседания будут проходить ежедневно?

— Всё верно, пока определена такая частота заседаний. Правда, не уверен, что суд сможет обеспечить столь насыщенный график. Сделать это довольно непросто, учитывая тот факт, что из-за пребывания в зале суда подсудимые будут оставаться без обеда и отдыха. Они будут проводить там весь день. Это лишит их и времени на отдых, ведь сама перевозка из СИЗО в здание суда занимает довольно много времени.

— Но это сделано для того, чтобы решение было принято как можно скорее?

— Конечно. Так или иначе мы готовы работать в таком режиме. Отмечу, что если бы подсудимые находились на свободе, таких проблем бы не возникло. Они бы ежедневно самостоятельно являлись в суд, и процедура рассмотрения ускорилась бы. Ведь, к примеру, если их не будут успевать доставить к началу заседания, оно будет отложено.

— Есть ли шансы, что в ходе рассмотрения дела по существу мера пресечения для Кокориных, Мамаева и Протасовицкого будет изменена?

— В любом случае наши жалобы будет рассматривать апелляционная инстанция. Последнее решение по делу режиссёра Кирилла Серебренникова указывает на то, что удовлетворение таких прошений возможно в судебной практике. Меру пресечения могут поменять. Кроме того, закон не запрещает подавать подобные прошения хоть на каждом заседании.