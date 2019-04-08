Мосгорсуд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста

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Мосгорсуд отменил домашний арест режиссёра Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищениях бюджетных средств, информирует Интерфакс.
Мосгорсуд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста
  • РИА Новости

«Постановление Мещанского суда Москвы, которым в отношении Серебренникова продлён срок содержания под домашним арестом до 4 июля 2019 года, отменить», — говорится в решении суда.

Как отмечается, Мосгорсуд также отменил домашний арест другим фигурантам дела — Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

2 апреля Мещанским судом Москвы арест режиссёра был продлён

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