Мосгорсуд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отменил домашний арест режиссёра Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищениях бюджетных средств, информирует Интерфакс.

«Постановление Мещанского суда Москвы, которым в отношении Серебренникова продлён срок содержания под домашним арестом до 4 июля 2019 года, отменить», — говорится в решении суда.

Как отмечается, Мосгорсуд также отменил домашний арест другим фигурантам дела — Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

2 апреля Мещанским судом Москвы арест режиссёра был продлён.