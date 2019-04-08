Мосгорсуд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста
- РИА Новости
«Постановление Мещанского суда Москвы, которым в отношении Серебренникова продлён срок содержания под домашним арестом до 4 июля 2019 года, отменить», — говорится в решении суда.
Как отмечается, Мосгорсуд также отменил домашний арест другим фигурантам дела — Софье Апфельбаум и Юрию Итину.
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
2 апреля Мещанским судом Москвы арест режиссёра был продлён.