Суд продлил домашний арест Серебренникову

Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

«Удовлетворить ходатайство прокурора и продлить домашний арест Серебренникову до 3 июля», — цитирует ТАСС судью Ирину Акуратову.

17 декабря суд возобновил слушание дела о хищениях в «Седьмой студии» после выписки из кардиоцентра экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

По версии следствия, Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».