Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста своим подзащитным

Адвокаты футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла обжаловали решение Пресненского суда Москвы о продлении ареста своим подзащитным.

«Только что мы с коллегами обжаловали продление ареста Александру и его брату Кириллу. В жалобе мы просим отменить постановление Пресненского суда Москвы, а также изменить им меру пресечения на несвязанную с содержанием в СИЗО», — цитирует ТАСС адвоката Александра Ромашова.

Решением Пресненского суда Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были оставлены под стражей до 25 сентября. 9 апреля суд начнёт слушания по делу.

Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала продление ареста футболисту.