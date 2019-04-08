Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста своим подзащитным

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Адвокаты футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла обжаловали решение Пресненского суда Москвы о продлении ареста своим подзащитным.
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста своим подзащитным
  • РИА Новости

«Только что мы с коллегами обжаловали продление ареста Александру и его брату Кириллу. В жалобе мы просим отменить постановление Пресненского суда Москвы, а также изменить им меру пресечения на несвязанную с содержанием в СИЗО», — цитирует ТАСС адвоката Александра Ромашова.

Решением Пресненского суда Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были оставлены под стражей до 25 сентября. 9 апреля суд начнёт слушания по делу.

Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала продление ареста футболисту.

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