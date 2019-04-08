Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что сторона защиты обжаловала продление ареста футболиста.
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
  • РИА Новости

«Излишне жёсткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и её длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым», — приводит слова адвоката РИА Новости.

По мнению представителей спортсмена, наказание не соответствует требованиям статьи 7 УПК России.

«Решение суда (не соответствует. — RT) общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую организацию мер процессуального пресечения и исключения случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле», — говорится в тексте апелляционной жалобы.

11 октября 2018 года Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они пребывают в СИЗО.

3 апреля 2019 года срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее владелец «Краснодара» прокомментировал решение расторгнуть контракт с Мамаевым.

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