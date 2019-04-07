Владелец «Краснодара» прокомментировал решение расторгнуть контракт с Мамаевым

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Собственник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Сергей Галицкий считает, что клуб был обязан отреагировать на арест полузащитника Павла Мамаева, так как игроки первой команды являются примером для подрастающего поколения.

«Когда фамилии футболистов выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на игроков обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите подобных ограничений, ведите другую жизнь. Подрастающее поколение должно знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроём-вчетвером бить лежачего человека. Я не желаю Павлу зла, хочу, чтобы всё побыстрее закончилось. Но футболисты должны понимать, что мы всегда будем реагировать в таких случаях, когда дело будет касаться такой модели поведения», — заявил Галицкий в интервью Youtube-каналу «Русские норм!»

Также владелец «Краснодара» добавил, что никому не пожелал бы оказаться в тюрьме, за исключением людей, совершивших тяжкие преступления.

Ранее сообщалось, что владелец «Краснодара» Галицкий восхищён Мусаевым.

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