Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.

«Моё личное мнение, что их футбольное будущее не совсем оптимистичное. С другой стороны, мы все помним Эдуарда Стрельцова. Он отсидел пять лет, вернулся и стал лучшим игроком страны. Хватит ли у Кокорина и Мамаева сил на такой же подвиг? Не знаю», — заявил Колосков.

11 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее Колосков рассказал, что не понимает причин, по которым суд решил оставить Кокорина и Мамаева под стражей.