Колосков не понимает, зачем суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о решении суда продлить арест форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября 2019 года.

«Как и все люди, которым небезразличен футбол, искренне переживаю за них. Слежу за ситуацией и честно признаюсь, рассчитывал на то, что их отпустят из зала суда. Ни на кого повлиять они не могут, следствие кончилось. Так в чём смысл их там держать?» — заявил Колосков.

Почётный президент РФС отметил, что, по его мнению, лучшим решением было бы выпустить игроков под подписку о невыезде, чтобы они снова могли приступить к тренировкам и впоследствии приносить пользу российскому футболу.

«Болельщики с большим уважением относятся к их мастерству. Как ни крути, это высококлассные футболисты. Нет веских оснований, на основании которых их оставили в СИЗО. Как они могут куда-то скрыться без паспортов? Мне жаль, что так происходит. Как обычный гражданин России и как один из руководителей российского футбола, крайне разочарован таким решением», — добавил Колосков.

11 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в РФС удивлены, как следствие за полгода не разобралось в деле Мамаева и Кокорина.