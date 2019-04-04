В РФС удивлены, как следствие за полгода не разобралось в деле Мамаева и Кокорина

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что судебный процесс над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым имеет элементы шоу.
В РФС удивлены, как следствие за полгода не разобралось в деле Мамаева и Кокорина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Не знаю, правомерно ли, что ребята сидят в СИЗО практически год. Но если их держат, значит, законом это разрешается. Конечно, было бы лучше, если бы решение уже было принято. Наверное, за полгода можно было разобраться в этом вопросе. Проблема в том, что в деле фигурируют слишком громкие фамилии. Какая-то часть шоу здесь присутствует», — заявил Созин в беседе с корреспондентом RT.

На его взгляд, всё было ясно и понятно, ведь у следствия имелись видеозаписи инцидентов.

Ранее сообщалось, что Созин сравнил ситуацию Мамаева и Кокорина с заключением Стрельцова.

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