В РФС удивлены, как следствие за полгода не разобралось в деле Мамаева и Кокорина

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что судебный процесс над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым имеет элементы шоу.

«Не знаю, правомерно ли, что ребята сидят в СИЗО практически год. Но если их держат, значит, законом это разрешается. Конечно, было бы лучше, если бы решение уже было принято. Наверное, за полгода можно было разобраться в этом вопросе. Проблема в том, что в деле фигурируют слишком громкие фамилии. Какая-то часть шоу здесь присутствует», — заявил Созин в беседе с корреспондентом RT.

На его взгляд, всё было ясно и понятно, ведь у следствия имелись видеозаписи инцидентов.

Ранее сообщалось, что Созин сравнил ситуацию Мамаева и Кокорина с заключением Стрельцова.