Созин сравнил ситуацию Мамаева и Кокорина с заключением Стрельцова

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин сомневается, что арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину удастся вернуться в профессиональный спорт после выхода на свободу, как это удалось легендарному советскому нападающему Эдуарду Стрельцову.

«Эдуард Стрельцов был уникальным футболистом, лучшим в стране. У него было богатырское здоровье, после возвращения он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина и Мамаева арест означает закат карьеры, им не по 18 лет. В первую очередь это относится к Александру, которого мучает травма колена», — заявил Созин RT.

Также член комитета РФС по этике добавил, что ему хотелось бы, чтобы футболисты сумели вернуться на поле.

Ранее член комитета РФС заявил, что Мамаев и Кокорин получат срок.