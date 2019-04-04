Созин сравнил ситуацию Мамаева и Кокорина с заключением Стрельцова
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«Эдуард Стрельцов был уникальным футболистом, лучшим в стране. У него было богатырское здоровье, после возвращения он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина и Мамаева арест означает закат карьеры, им не по 18 лет. В первую очередь это относится к Александру, которого мучает травма колена», — заявил Созин RT.
Также член комитета РФС по этике добавил, что ему хотелось бы, чтобы футболисты сумели вернуться на поле.
Ранее член комитета РФС заявил, что Мамаев и Кокорин получат срок.