Член комитета РФС: Мамаев и Кокорин получат срок

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что арестованные игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев получат тюремный срок.
Член комитета РФС: Мамаев и Кокорин получат срок
  • РИА Новости

«Я не юрист, чтобы говорить наверняка. Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся. Какой именно — затрудняюсь сказать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом RT.

Александр Кокорин и Павел Мамаев с 8 октября 2018 года находятся под стражей по делу о двух потасовках в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что Лодыгин шокирован решением суда по Кокорину и Мамаеву.

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