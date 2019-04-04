Член комитета РФС: Мамаев и Кокорин получат срок

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что арестованные игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев получат тюремный срок.

«Я не юрист, чтобы говорить наверняка. Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся. Какой именно — затрудняюсь сказать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом RT.

Александр Кокорин и Павел Мамаев с 8 октября 2018 года находятся под стражей по делу о двух потасовках в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что Лодыгин шокирован решением суда по Кокорину и Мамаеву.