Член комитета РФС: Мамаев и Кокорин получат срок
- РИА Новости
«Я не юрист, чтобы говорить наверняка. Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся. Какой именно — затрудняюсь сказать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом RT.
Александр Кокорин и Павел Мамаев с 8 октября 2018 года находятся под стражей по делу о двух потасовках в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что Лодыгин шокирован решением суда по Кокорину и Мамаеву.