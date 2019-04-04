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Лодыгин шокирован решением суда по Кокорину и Мамаеву

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Арендованный греческим «Олимпиакосом» голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Лодыгин шокирован решением суда по Кокорину и Мамаеву
  • РИА Новости

«То, что увидел на видео, меня шокировало. Но больший шок вызывали дальнейшие события. В нашей стране ежедневно происходят сотни драк. Однако мало кого наказывают так, как Сашу Кокорина и Пашу Мамаева», — заявил Лодыгин в интервью «Советскому спорту».

Вратарь выразил уверенность, что арестованные футболисты давно всё осознали и в следующий раз такого не случится.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что следователь не давал разрешения на допуск врача к футболисту.

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