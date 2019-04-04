Лодыгин шокирован решением суда по Кокорину и Мамаеву

Арендованный греческим «Олимпиакосом» голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«То, что увидел на видео, меня шокировало. Но больший шок вызывали дальнейшие события. В нашей стране ежедневно происходят сотни драк. Однако мало кого наказывают так, как Сашу Кокорина и Пашу Мамаева», — заявил Лодыгин в интервью «Советскому спорту».

Вратарь выразил уверенность, что арестованные футболисты давно всё осознали и в следующий раз такого не случится.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что следователь не давал разрешения на допуск врача к футболисту.