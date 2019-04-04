Адвокат Кокорина заявил, что следователь не давал разрешения на допуск врача к футболисту

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Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина в суде по делу о хулиганстве, заявил, что следователь не давал разрешения на визит врача к арестованному игроку «Зенита».
Адвокат Кокорина заявил, что следователь не давал разрешения на допуск врача к футболисту
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Начиная с 9 апреля заседания могут проходить ежедневно. По заявке в ЕСПЧ пока нет никаких новостей, мы ждём. Что касается врача для Александра Кокорина — никакого разрешения от следователя нет и никогда не было», — заявил юрист Sport24.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий находятся под стражей с 8 октября 2018 года за две потасовки в центре Москвы. Вначале от их рук пострадал водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, затем футболистами был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Ранее сообщалось, что гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адом.

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