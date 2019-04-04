Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адом

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Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство в отношении её мужа, его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адом
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарий. Кроме того, что больно и страшно, сказать нечего. Кажется, этот ад никогда не закончится», — написала Валитова в Instagram.

На заседании 3 апреля суд продлил содержание футболистов под стражей до 25 сентября.

Ранее адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда.

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