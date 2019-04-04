Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адом

Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство в отношении её мужа, его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева.

«Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарий. Кроме того, что больно и страшно, сказать нечего. Кажется, этот ад никогда не закончится», — написала Валитова в Instagram.

На заседании 3 апреля суд продлил содержание футболистов под стражей до 25 сентября.

Ранее адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда.