Кокорин и Мамаев потратили более 388 тысяч рублей в день нападений на Пака и Соловчука
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
В общей сложности компания Кокорина и Мамаева потратила в «Кофемании» 264 790 рублей, в основном на алкогольные и слабоалкогольные напитки и коктейли.
Также был обнародован чек из «Эгоиста», где компания футболистов потратила 123 410 рублей.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее свидетель заявил, что Кокорин и Мамаев находились в кафе в состоянии алкогольного опьянения.