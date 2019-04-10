Кокорин и Мамаев потратили более 388 тысяч рублей в день нападений на Пака и Соловчука

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

В общей сложности компания Кокорина и Мамаева потратила в «Кофемании» 264 790 рублей, в основном на алкогольные и слабоалкогольные напитки и коктейли.

Также был обнародован чек из «Эгоиста», где компания футболистов потратила 123 410 рублей.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель заявил, что Кокорин и Мамаев находились в кафе в состоянии алкогольного опьянения.