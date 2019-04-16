Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева

Сергей Козлов, охранник клуба «Эгоист», возле которого произошла драка футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем телеведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком, допустил, что конфликт начала пострадавшая сторона.

«Я же знаю, что такое удар. Они стояли спиной. Удара я не видел, но видел резкое движение со стороны водителя. Правда там всё резко было. Сделал такой вывод, потому что из клуба компания выходила на позитиве, а потом шли эти вопросы о том, почему ты нас оскорбил», — заявил Козлов на допросе в суде.

Также свидетель добавил, что не слышал лично, как Соловчук оскорбил компанию молодых людей.

Ранее свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева.