Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева
- РИА Новости
«Я же знаю, что такое удар. Они стояли спиной. Удара я не видел, но видел резкое движение со стороны водителя. Правда там всё резко было. Сделал такой вывод, потому что из клуба компания выходила на позитиве, а потом шли эти вопросы о том, почему ты нас оскорбил», — заявил Козлов на допросе в суде.
Также свидетель добавил, что не слышал лично, как Соловчук оскорбил компанию молодых людей.
Ранее свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева.