Запись с видеорегистратора и показания сотрудников кафе: как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. В ходе слушаний были вызваны трое работников кафе «Кофемания», в котором произошёл конфликт между футболистами и чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Также была представлена расшифровка разговоров с видеорегистратора потерпевшего Виталия Соловчука во время потасовки у бара «Эгоист».

В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Свидетельское место поочерёдно занимали трое работников кафе «Кофемания», в котором произошёл конфликт между футболистами и чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. По информации, которая стала известна в последние дни, глава департамента Минпромторга Пак жёстко отреагировал на шутку друга спортсменов Александра Протасовицкого, что послужило причиной конфликта.

На новом заседании клетку, в которой находились обвиняемые, заменили на стеклянный бокс. Подобные перемены вызвали недовольство как со стороны фигурантов дела, так и их близких. Мамаев отметил, что стал заметно хуже слышать то, что происходит в зале суда.

«Сделал вывод, что они пьяны»

Первым показания давал официант «Кофемании» Дмитрий Сорокин. По словам молодого человека, в тот день он работал в кафе и лично проводил за стол компанию, в которой находились Кокорин и Мамаев. Он подчеркнул, что не увлекается футболом и поэтому не знал посетителей, а также добавил, что Пак является частым гостем «Кофемании».

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Как и предыдущие свидетели, он выразил мнение, что футболисты находились в состоянии алкогольного опьянения, однако подтверждений своим догадкам он не нашёл.

«Я не чувствовал запаха алкоголя. Просто сделал вывод, что они пьяны», — сказал Сорокин.

По его словам, он лично не обслуживал столик, за которым сидела компания, а находился на расстоянии 10—15 метров. Он отметил, что посетители сильно шумели, а также признался, что пропустил начало инцидента между обвиняемыми и потерпевшими.

«Вышел — увидел конфликт. Там уже стоял менеджер. Через мгновение меня попросили пойти за терминалом, чтобы они рассчитались. Я сделал это и ушёл. Далее наблюдал за ними издалека», — сказал официант.

Свидетель не смог рассказать подробности случившегося, однако особо заострил внимание на поведении одной девушки, которая пришла вместе с футболистами. По его словам, она вела себя более чем вызывающе: «В состоянии сильного опьянения она била посуду и вставала на лавку». Кроме того, девушка облила одного из посетителей водой.

Сорокин признался, что лично не видел проявления агрессии по отношению к Паку, а также выразил сомнение, что футболисты действовали по предварительному сговору.

«Думаю, о таком никто не договаривается», — заметил работник кафе.

В ходе перекрёстного допроса были выявлены заметные расхождения между показаниями Сорокина в суде и теми, что он дал следствию спустя пару суток после события. Он сказал, что за шесть месяцев с момента инцидента мог забыть некоторые факты.

«Эта ситуация не играет значительную роль в моей жизни, чтобы я её всё время помнил. Всё в этой жизни забывается», — заключил официант.

Запись с видеорегистратора Соловчука

После Сорокина должен был выступать ещё один свидетель, но ввиду его неявки следствие зачитало расшифровку разговоров во время стычки между футболистами и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

Так, было отмечено, что в ходе потасовки водитель «умолял» спортсменов остановиться, а те спрашивали, зачем Соловчук назвал их «петухами». Кроме того, прозвучало несколько угроз здоровью потерпевшего.

«В компании звучали фразы: «Нельзя так говорить о хороших людях! Понял? Запомнил? Ещё раз брата так назовешь — умрёшь!» — говорится в материалах дела.

Также распечатка диалогов подтверждает тот факт, что нападавшие угрожали водителю, вынуждая его не обращаться в полицию.

«Если напишешь заявление, я тебя найду. Я твои номера сфотографировал», — сказал один из них.

Футболисты внимательно слушали обвинителя и вели себя значительно спокойнее обычного. Александр Кокорин и Павел Мамаев уже не улыбались, а Кирилл молча смотрел на свою мать.

При этом сторона защиты заявила, что обвинение опустило ряд реплик, озвучив лишь те фрагменты, которые были им удобны. Кроме того, адвокат Кокорина-старшего Андрей Ромашов обратил внимание на факт отсутствия экспертизы, подтверждающей принадлежность голоса на записи фигурантам дела.

«Компания хороших и вежливых людей»

После место свидетеля занял ещё один работник кафе — Илья Павлов. Он признался, что не раз обслуживал Кокорина и его друзей, а также отметил, что интересуется футболом и хорошо знает посетителей. По его словам, он также не видел начала конфликта, но нашёл его забавным.

«Мне казалось, что это комичная ситуация. Думал, они между собой дерутся. Хотя я был свидетелем более аморальных вещей. Сам конфликт не видел. Не имел физической возможности, потому что меня от места происшествия отделял огромный стенд», — сказал Павлов.

Он признался, что заметил, как один из гостей начал снимать инцидент на телефон, и попросил его прекратить. После этого он подошёл к Кокорину и поинтересовался, что именно произошло.

«Он сказал, что всё нормально. Я постоянно обслуживаю друзей Александра Кокорина, знаком с его творчеством. Он приходил примерно раз в полгода», — заметил официант.

Как отметил Павлов, между ним и Кокориным завязался разговор, в ходе которого он с юмором ответил на заявление форварда «Зенита» о том, что они с Мамаевым — футболисты.

«Какие вы футболисты, вы даже в сборную не вызваны!» — заявил работник «Кофемании».

Он признался, что подобные инциденты довольно часто случаются в кафе, и подтвердил, что Пак грубо оскорбил Кокорина и его друзей, дословно процитировав реплику чиновника. При этом он высоко отозвался о самом Кокорине и его друзьях.

«Это компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными», — заявил свидетель.

«Ближе к истине то, что записано в ходе допроса»

Разбор инцидента в «Кофемании» продолжился с участием менеджера барной стойки кафе Андрея Колесникова. Он сказал, что стал свидетелем конфликта между футболистами и чиновниками, однако не видел удара стулом.

«Смена началась в восемь часов утра. Я не сразу направляюсь в зал, делаю заказы в офисе. Краем уха услышал, что в кафе футболисты. Вышел, спросил у ребят, всё ли хорошо, они ответили утвердительно. Они уже собирались уходить, подошли к стойке. Затем Александр Кокорин замахнулся стулом, после чего началась эта заварушка», — сказал Колесников.

Менеджер признался, что не видел момент удара стулом, а также не смог подтвердить, действительно ли Кирилл Кокорин бил Пака. При этом он отметил, что футболисты и их друзья употребляли алкогольные напитки, однако не стал судить об их состоянии.

После допроса прокурора слово перешло к защите. В ходе допроса Колесников чётко указал, что видел, как Кокорин стулом ударил Пака, однако в суде он отказался подтвердить этот факт. Адвокаты спортсменов попытались выяснить правду, однако вряд ли остались довольны ответом свидетеля.

«Ближе к истине то, что записано в ходе допроса. Потому что это было сказано немногим позднее случившегося. Как проходил процесс? Я рассказывал, следователь задавал вопросы. Я подтверждал», — подчеркнул свидетель.

Он отверг предположения о том, что следствие оказывало на него психологическое давление. Кроме того, он объяснил, почему подтвердил это при допросе.

«Следователь сказал, что так и положено», — ответил работник кафе.

Также защита попыталась выяснить, что Колесников понимает под «корректным поведением» Гайсина, ведь в суде он заявил, что не видел генерального директора научного центра НАМИ.

«Он же не бежал с кулаками? Значит, вёл себя корректно. Я видел мужчин в костюмах, при галстуках. Конкретные фамилии не помню. Кто из них Гайсин? Тот, у которого был конфликт с Мамаевым. Не могу сказать, ударил Павел его или нет», — заключил свидетель.

На этом судья Елена Абрамова объявила перерыв в рассмотрении дела и заявила, что следующее заседание состоится во вторник, 16 апреля. Начало слушаний — в 16:00. Мамаев выразил недовольство и изъявил желание задать несколько вопросов свидетелю, однако получил отказ.