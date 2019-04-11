«Безумно обидно за парней»: что говорили после второго заседания по делу Кокорина и Мамаева

Александра Кокорина и Павла Мамаева необходимо наказать, но нельзя портить им жизнь, заявил актёр театра и кино, известный футбольный болельщик Михаил Боярский. Министр спорта Павел Колобков выразил надежду на скорое окончание судебного процесса в отношении футболистов, а четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался, что не испытывает жалости к спортсменам.

В среду в Пресненском районном суде Москвы продолжилось слушание по существу дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Из-за большого общественного резонанса к обсуждению поведения футболистов присоединились известные в прошлом спортсмены, функционеры и деятели искусства.

Так, в поддержку спортсменов высказался актёр, известный футбольный болельщик Михаил Боярский. Он признался, что ему «безумно обидно за парней».

«Очень жаль. СМИ сделали всё возможное, чтобы показать эту тему всей стране. Продемонстрировать проблему, которая существовала и будет существовать всегда. Это пацанская недальновидность, которая у всех нас есть с детства. Так сложилась ситуация, что обычная мужская потасовка стала лакмусовой бумажкой в отношениях спортсменов и зрителей. Портить им жизнь в дальнейшем будет перебором», — заявил Боярский в эфире YouTube-канала Lookyanov.

По его словам, ещё с советских времён известные футболисты ощущали вседозволенность. При этом в подобных инцидентах были замешаны и представители других видов спорта.

«И всё-таки… Парни поцапались. Конечно, были нетрезвы, и это усугубляет ситуацию. Я сам неоднократно вступался и был оскорблён, защищался и нападал. Но это всё решалось на уровне двора. Это должны быть мужские разборки, а не общественные. Конечно, их нужно наказать. Так делать нельзя. Но всё-таки пора остановиться», — отметил Боярский.

Боярский считает, что Кокорин и Мамаев имеют лишь одну возможность реабилитироваться за своё поведение утром 8 октября. По его мнению, футболисты должны заслужить прощение выступлением на поле.

«Если бы мне сказали: хорошо сыграешь роль — мы тебя простим, я бы выучил наизусть всё. Хотя мне могли бы и не доверить. На сегодняшний момент хотел бы, чтобы они вернулись. С покаянием, по-мужски, не теряя собственного достоинства. И доказали всем свою состоятельность», — заключил Боярский.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов придерживается другого мнения. По его словам, дело Кокорина и Мамаева напоминает ему инцидент с легендарным игроком «Торпедо» Эдуардом Стрельцовым. С одной лишь оговоркой, что тот не совершал преступления и его наказали несправедливо.

«Эти играют немногим лучше, чем я на тренировках. А им платят сумасшедшие деньги, которых они совершенно не заслуживают. И разве это их первое нарушение? Они не достойны такого внимания, которое сейчас приковано к этому делу. Мне их абсолютно не жалко», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

При этом бывший руководитель Союза биатлонистов России упомянул об истории, через которую пришлось пройти ему самому. В 2000 году он и его брат Виктор были задержаны по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Впоследствии Тихонов был осуждён на три года, но освобождён прямо в зале суда по амнистии.

«Я девять с половиной лет просидел за границей ни за что. Моя вина не была доказана, а тут пока делили моё имущество. Меня два месяца перевозили из лагеря в лагерь и требовали, чтобы я подписал чистый лист бумаги. Мне этого хватило. Я бы на пару лет отправил их в нормальный трудовой лагерь. Их надо заставить пахать, как это делают биатлонисты. Они же лентяи! Я российский футбол терпеть не могу», — заключил Тихонов.

Представители СМИ также обратились за комментариями к президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. Глава армейцев отлично знаком с Мамаевым, который защищал цвета команды на протяжении шести лет (2007—2013), после чего перешёл в «Краснодар».

Гинер не стал комментировать подробности судебного процесса. Однако ответил, как поступил бы с футболистами, если бы они выступали за его команду.

«В любом случае, человек не должен считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды», — заявил Гинер Automobili.ru.