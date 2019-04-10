Недовольство освещением процесса и счета почти на 400 тысяч: как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском районном суде прошло второе заседание, на котором дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина рассматривалось по существу. Были опрошены два свидетеля — друг Кокорина Геннадий Куропаткин и бариста «Кофемании» Андрей Андрацкин. Также были представлены документы, приложенные к делу, среди которых — чеки из заведений, где отдыхали подсудимые. Кроме того, нападающий «Зенита» выразил недовольство тем, как СМИ освещают процесс.

«Лучше бы писали, что здесь происходит»

В среду, 10 апреля, состоялось второе заседание по резонансному делу Павла Мамаева и Александа Кокорина. Сами футболисты пребывали в бодром расположении духа. Мамаев даже пошутил, что с каждым днём его настроение становится всё лучше и лучше.

А вот Кокорин остался недоволен тем, как журналисты освещают процесс.

«Не обиделась ли Дарья Валитова (жена Кокорина. — RT), когда узнала о поцелуях с Бобковой (Екатериной, свидетель по делу — RT)?» Бобкова всё сказала. И то, что она лесбиянка. Или вы думаете, это все узнали вчера? Это только вы узнали спустя полгода. Вы пишете, кто в чём пришёл и кто как выглядит. Лучше бы писали, что здесь происходит», — отметил Кокорин.

Далее процесс допроса многочисленных свидетелей, который начался накануне, был продолжен.

«Тоже присаживался на колени к Кокорину, потому что мы друзья»

Первым на допрос вызвали Геннадия Куропаткина, друга Кокорина, который отдыхал вместе с компанией в ту ночь и участвовал в обоих конфликтах. Как и предыдущие свидетели, он заявил, что драку с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком спровоцировал сам потерпевший. Он повторил уже озвученную версию о том, что подруги футболистов по ошибке сели в его автомобиль, после чего мужчина оскорбил молодых людей. По словам Куропаткина, Соловчук первым нанёс удар Мамаеву, который пытался объясниться с водителем.

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«Паша хотел махнуть рукой, но не попал. Водитель начал убегать, больше я не видел. Потом они оказались на тротуаре и побежали в другую сторону от «Эгоиста». Я побежал за ними, но у меня из кармана выпали телефоны, поэтому я остановился, чтобы их собрать. Когда вернулся к ним, водитель уже лежал на земле, все стояли вокруг него. Девушка одна была, не помню, как её зовут.

Соловчука подняли и начали спрашивать, зачем он так говорил. С ним разговаривал Протасовицкий, я же беседовал с Пашей, братья Кокорины шли рядом, но я на них не смотрел. Видел, что у Соловчука была кровь на лице. Вёл он себя не так, как в начале: до того Соловчук был агрессивен, разговаривал на повышенных тонах. Перед тем как сесть в машину, сказал, что всё понял и сейчас уедет», — объяснил свидетель.

Также молодой человек отрицательно ответил на вопрос прокурора, били ли Соловчука ногами по голове, но признался, что разбил стекло автомобиля водителя, после чего тот уехал.

Куда большее оживление в зале вызвал вопрос о том, действительно ли Куропаткин садился на колени Кокорину в «Кофемании». Мужчина признал и это.

«Девушка села Саше на колени и встала. Не видел, чтобы они целовались. Я тоже присаживался, потому что мы друзья. Посмеялись. А что, мы с книгами должны были сидеть? Адекватно сидели», — заявил Куропаткин.

Далее он, как и предыдущие свидетели, рассказал, что конфликт с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным начался из-за шутки Протасовицкого о схожести Пака со знаменитым корейским поп-исполнителем PSY. При этом Куропаткин подчеркнул, что обвиняемый несколько раз извинился перед мужчиной.

«Саня раза три извинялся перед ним. Пак в ответ произнёс оскорбительные слова: одно из них точно было то ли «шайка», то ли «кучка», а второе начинается на «у» и заканчивается на «ы». Дальше к нему подошёл Кирилл и спросил: «Это ты нам?» Саша хотел с ним поговорить, взял стул. Кто знает Кокорина, он добрый человек. Он махнул стулом и попал по верхней части руки. Думал, что Пак сейчас на нас бросится», — отметил свидетель.

Он также подтвердил, что конфликт закончился примирением сторон. Пак якобы тоже принёс молодым людям извинения, после чего все «разошлись без претензий».

Помимо этого Куропаткин вспомнил, что его допрос проходил в достаточно жёсткой форме. В частности, он отметил, что его около 16 часов продержали без еды.

«Позвонили среди ночи и велели прийти. Добровольно явились с Кареном (Григоряном — ещё одним свидетелем по делу, другом Александра Кокорина. — RT). Мы приехали в течение 30—40 минут. Нам сказали, чтобы мы не разговаривали. Меня повели в комнату, посадили, там был человек, который с нецензурной бранью сказал: «Ну что, добегались?» Говорил что-то вроде «сядете все». Я спросил: «За что?» Он сказал: «Я найду, за что». Не знаю, смогу ли его опознать. Это было через день-два. Мы не спали, все нервничали», — рассказал свидетель.

«Либо неадекватные, либо пьяные»

Следующим в суде выступил Андрей Андрацкин, бариста «Кофемании», на глазах которого произошёл конфликт с Паком и Гайсиным. Мужчина рассказал, что компания Кокорина и Мамаева с самого начала вела себя вызывающе, из-за чего руководству заведения в итоге пришлось вызвать полицию.

«Либо они по жизни неадекватные, либо просто были пьяные», — резюмировал Андрацкин.

Свидетель вспомнил, что Пак сделал им замечание, после чего получил удар стулом «по лицу и телу». Он также подчеркнул, что этим стулом вполне можно было нанести чиновнику серьёзную травму. Отдельно он отметил вызывающее поведение одной из девушек, составивших в ту ночь компанию футболистам.

«Мужчина начал снимать на телефон, кто-то ему сказал прекратить, далее кто-то из компании услышал об этом. Девушка взяла ром с виски и вылила на мужчину. Он начал возмущаться, почему не вызывают полицию. Она же бросала на пол тарелки, была вообще неадекватная. Это было сделано целенаправленно, чтобы показать, что она императрица и тут главная», — добавил Андрацкин.

После несколько вопросов ему задал Мамаев. В частности, футболист поинтересовался, не употребляет ли бариста наркотики. Тот ответил отрицательно.

Александр Кокорин спросил, уверен ли Андрацкин, что его брат Кирилл ударил одного из чиновников по лицу, перед тем как сам он взял в руки стул.

«Я не помню точную хронологию. Мне кажется, удар последовал до удара стулом. Я начал свою речь с того, что мог что-то не увидеть, мог что-то забыть, и рассказываю то, что считаю правдой», — ответил свидетель.

В результате адвокат Кокорина-старшего Андрей Ромашов попросил раскрыть показания Андрацкого «из-за разночтений с показаниями на суде», и данное ходатайство было удовлетворено.

50 тысяч за бутылку шампанского и 10 тысяч за фрукты

Закончилось же заседание представлением документов, приложенных к делу. Среди них оказались и счета из клуба «Эгоист» и «Кофемании», где отдыхала компания.

В первом заведении молодым людям выписали два чека: на 123 410 и 8000 рублей. В кафе им пришлось заплатить вдвое больше — 264 790 рублей. В частности, 6500 рублей было потрачено только на кока-колу. В 50 тысяч обошлось шампанское «Кристаль Брют», в 30 090 — виски.

Примечательно, что немалая сумма была потрачена на фрукты — почти 10 тысяч.

Наконец, в «Эгоисте» компания заказывала в основном алкогольные коктейли, хотя в счёт вошёл также бой посуды (2000 рублей).

Сам Кокорин после завершения заседания ещё раз упрекнул журналистов, отметив, что они ранее называли некорректную сумму трат.

«А вы, ребята, писали, что 2,5 миллиона потратили», — отметил футболист.