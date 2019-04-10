Куропаткин: в полиции сказали, что мы все сядем

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Геннадий Куропаткин заявил, что во время допроса в полиции ему обещали тюремный срок.

«Позвонили в три часа ночи и сказали прийти, явился добровольно в течении 30—40 минут. Мы приехали в течение 30—40 минут. Меня повели в комнату, там был человек, который с матом сказал: «Ну что, добегались?» Говорил: «Сядете все». Я спросил: «За что?» Он сказал: «Я найду за что», — заявил Куропаткин в суде.

Также свидетель добавил, что не уверен, сможет ли опознать угрожавшего, так как события происходили давно.

Ранее свидетель заявил, что Пак первым оскорбил футболистов Кокорина и Мамаева.