Свидетель заявил, что Пак первым оскорбил футболистов Кокорина и Мамаева
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Протасовицкий сказал Паку: «Извините, вы очень похожи на певца из Gangnam Style». В ответ Пак сказал плохое слово. Дальше подошёл Кирилл Кокорин и спросил у него: «Это ты нам?» Александр Кокорин, доброй души человек, взял стул и хотел с ним поговорить. А Пак повторил оскорбление ещё раз. Тогда Саша махнул стулом, попав по левой руке в районе плеча», — заявил Куропаткин.
Также свидетель добавил, что не видел, чтобы кто-либо из футболистов обращался к посетителю кафе с просьбой удалить видео инцидента.
Ранее свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил водителя Виталия Соловчука.