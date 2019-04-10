Свидетель заявил, что Пак первым оскорбил футболистов Кокорина и Мамаева

Свидетель Геннадий Куропаткин заявил, что чиновник Денис Пак первым начал оскорблять компанию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе инцидента в кафе, в то время как молодые люди вели себя уважительно.

«Протасовицкий сказал Паку: «Извините, вы очень похожи на певца из Gangnam Style». В ответ Пак сказал плохое слово. Дальше подошёл Кирилл Кокорин и спросил у него: «Это ты нам?» Александр Кокорин, доброй души человек, взял стул и хотел с ним поговорить. А Пак повторил оскорбление ещё раз. Тогда Саша махнул стулом, попав по левой руке в районе плеча», — заявил Куропаткин.

Также свидетель добавил, что не видел, чтобы кто-либо из футболистов обращался к посетителю кафе с просьбой удалить видео инцидента.

Ранее свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил водителя Виталия Соловчука.