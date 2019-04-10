Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука

Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.

«Александр ударил Соловчука рукой. Не видел, какой частью, но это было два раза. Не знаю, почему это произошло. Саня — парень добрый, просто так он ничего бы не стал делать. С ноги он в голову Соловчуку не бил, такого точно не могу себе представить», — заявил Куропаткин.

Накануне Кокорин не признал вину в хулиганстве и побоях Соловчука.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину.