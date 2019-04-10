Гинер: футболист не имеет права бить человека стулом

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что если бы арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были игроками его клуба, то они ожидали бы приговора вне команды.
Гинер: футболист не имеет права бить человека стулом
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Мамаев когда-то был армейцем. В любом случае человек не имеет права считать, что если он футболист и имеет заслуги, то может бить другого человека стулом. Оба (если бы были игроками ЦСКА. — RT) были бы отстранены и ожидали бы приговора вне коллектива», — заявил Гинер в интервью порталу automobili.ru.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.  

Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина недовольна работой СМИ.

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