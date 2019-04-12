Сотрудник «Кофемании» о конфликте Кокорина и Мамаева с Паком: я видел более аморальные вещи

Свидетель Илья Павлов, который является сотрудником кафе «Кофемания», признался, что не видел полностью конфликта футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Денисом Паком.

«Я не мог увидеть чисто физически, потому что между моей позицией и позицией конфликта — огромный стенд-картина. Я заходил в зал, забирал кофе. Думал, что они между собой дерутся. Мне казалось это вызывающим. Хотя я видел более аморальные вещи», — цитирует свидетеля «Спорт-Экспресс».

По его словам, в какой-то момент он увидел, что один из посетителей стал снимать инцидент на телефон. Павлов, в свою очередь, попросил перестать это делать.

«Я спросил у Александра, что произошло, он сказал: «Всё нормально», — сказал Павлов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель заявил, что назвал бы благородными людьми Кокорина и его друзей.