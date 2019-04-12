Свидетель о Кокорине и его друзьях: я бы даже назвал их благородными

Свидетель Илья Павлов, который является сотрудником кафе «Кофемания», заявил, что футболист Александр Кокорин часто заходил в заведение до конфликта с чиновником Денисом Паком.

«Да, Кокорин периодически бывает в заведении. Видел ли агрессию от него и его друзей до этого случая? Нет, это всегда компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными, но это моё сугубо личное мнение», — приводит слова Павлова «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее стал известен характер повреждений машины избитого Кокориным и Мамаевым водителя.