Стал известен характер повреждений машины избитого Кокориным и Мамаевым водителя

Гособвинитель озвучил в суде данные технической экспертизы автомобиля водителя телеведущей Татьяны Ушаковой Виталия Соловчука, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Левое переднее стекло разбито, молдинг сломан, задний бампер и задняя правая дверь поцарапаны, на передней правой — вмятина», — приводит данные техэкспертизы «Матч ТВ».

Гособвинитель также перечислил все травмы водителя в результате инцидента, в числе которых черепно-мозговая, гематомы, повреждение колена.

При этом сторона защиты возразила, так как, по словам адвокатов, эксперт некоторые травмы потерпевшего не обнаружил.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель заявил, что ситуация Кокорина и Мамаева с Паком показалась ему комичной.