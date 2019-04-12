Свидетель заявил, что ситуация Кокорина и Мамаева с Паком ему показалась комичной

Свидетель Илья Павлов, который является сотрудником кафе «Кофемания», заявил, что ситуация с конфликтом чиновника Дениса Пака и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева показалась ему комичной.

«Я работал на смене. Пришёл на работу в семь утра. Прекрасно помню. Никакого агрессивного поведения я не замечал. Ничего вызывающего я не видел. Ситуация казалась комичной, не более», — приводит слова сотрудника кафе «Спорт-Экспресс».

По его словам, когда он пришёл в заведение, там ещё находилась не вся компания.

«Был только Александр. Он сидел с другими незнакомыми людьми, мне это было неинтересно. Было два парня еще. Куропаткин, была ещё одна девушка, которую мой коллега называл императрицей, но я такого не помню», — сказал Павлов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель подтвердил, что Пак оскорбил компанию Кокорина и Мамаева.