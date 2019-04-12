Свидетель подтвердил, что Пак оскорбил компанию Кокорина и Мамаева

Свидетель Илья Павлов, который является сотрудником кафе «Кофемания», рассказал в суде о подробностях конфликта футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Денисом Паком.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Павлов подтвердил, что Пак оскорбил спортсменов и компанию их друзей.

По словам свидетеля, Пак произнёс нецензурное слово в отношении молодых людей.

Он также отметил, что до этого видел в заведении и более вызывающее поведение, чем в тот день.

«Пятница вечер, суббота вечер — пожалуйста, приходите», — сказал Павлов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее в суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с Соловчуком с записи регистратора.