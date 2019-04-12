В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с Соловчуком с записи регистратора

Гособвинитель на слушании по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитал записи с регистратора водителя ведущей Первого канала Татьяны Ушаковой Виталия Соловчука.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Соловчук умолял прекратить его избиение и чтобы подсудимые не трогали его машину.

«С какого ты назвал нас «петухами»? Лично тебе мы чего сделали? Вроде бы нормальный человек — зачем так говоришь? Ты так сказал? Когда моего брата обзывают «петушком» — зачем?» — приводит гособвинитель слова компании Кокорина и Мамаева.

На записи также услышали различные угрозы причинения вреда здоровью, а также слова водителя о том, что он хочет сесть в машину.

«Просто так нельзя называть хороших людей! Понял? Запомнил! Ещё раз брата так назовёшь, ты умрёшь! Если заяву напишешь, я тебя найду. Я твои номера сфотографировал», — озвучил концовку записи гособвинитель.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель Дмитрий Сорокин заявил, что не помнит, замахивался ли Мамаев на Пака.