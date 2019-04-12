Свидетель не помнит, замахивался ли Мамаев на Пака
- РИА Новости
«Замахивался ли Мамаев? Наносил ли удары? Такого я не помню, может, и замахивался», — цитирует официанта «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что один из членов компании что-то говорил Паку, но не вспомнил, кто именно. Сорокин также ответил на вопрос, выражался ли Мамаев нецензурно.
«Возможно. Я предполагаю, но чётко не помню этого», — сказал Сорокин.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее свидетель заявил, что запомнил Кокорина и Мамаева, так как ему сказали, что это известные футболисты.