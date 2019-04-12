Свидетель не помнит, замахивался ли Мамаев на Пака

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Свидетель Дмитрий Сорокин, который работает официантом в кафе «Кофемания», признался, что не помнит, замахивался ли футболист Павел Мамаев на чиновника Дениса Пака.
Свидетель не помнит, замахивался ли Мамаев на Пака
  • РИА Новости

«Замахивался ли Мамаев? Наносил ли удары? Такого я не помню, может, и замахивался», — цитирует официанта «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что один из членов компании что-то говорил Паку, но не вспомнил, кто именно. Сорокин также ответил на вопрос, выражался ли Мамаев нецензурно.

«Возможно. Я предполагаю, но чётко не помню этого», — сказал Сорокин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель заявил, что запомнил Кокорина и Мамаева, так как ему сказали, что это известные футболисты.

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