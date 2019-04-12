Свидетель: мне сказали, что Кокорин и Мамаев известные футболисты, поэтому запомнил их

Свидетель Дмитрий Сорокин, который работает официантом в кафе «Кофемания», рассказал, почему не запомнил Александра Протосовицкого в компании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в конфликте с чиновником Денисом Паком.

«Ничего с Протосовицким не могу вспомнить. Просто он не попадался на глаза. Я запомнил Кокорина и Мамаева только потому, что сказали потом, что это известные футболисты. Я сам футболом не увлекаюсь и их не знал», — приводит слова свидетеля «Спорт-Экспресс».

По его словам, он мог запомнить Протосовицкого, если бы увидел какой-то яркий момент с его участием. Он также отметил, как громко шумела компания в кафе.

«Когда они пришли, гостей особо не было. Можно было догадаться, что будет шумно. У нас рядом детская зона», — сказал Сорокин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее официант рассказал, проявлял ли Кокорин агрессию к посетителям заведения после конфликта с Паком.