Официант рассказал, проявлял ли Кокорин агрессию к посетителям заведения после конфликта с Паком

Свидетель Дмитрий Сорокин, который работает официантом в кафе «Кофемания», рассказал, проявлял ли футболист Алесандр Кокорин агрессию к посетителям заведения после конфликта с чиновником Денисом Паком.

«Там были телефоны, но не знаю, снимал ли кто-то. Реакцию Александра Кокорина я помню. Кому-то из людей, пытающихся снимать, он задавал вопрос: «Чё ты снимаешь?» Я бы не сказал, что это было агрессивно, угрозы в этом не было. Это моя оценка», — приводит слова официанта «Чемпионат».

По его словам, он не видел удара стулом, нанесённого Александром Кокориным, так как оказался на месте происшествия уже после инцидента. Официант отметил, что увидел удар позже на видео.

«Не знаю, вызывали ли полицию, ко мне с этой просьбой никто не обращался», — сказал Сорокин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Кокорин ответил на вопрос об инциденте Гулиева с американцем.