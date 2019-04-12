Свидетель Колесников: Кокорин и Мамаев хотели уходить из «Кофемании» перед конфликтом с Паком

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Свидетель Андрей Колесников, который является менеджером барной стойки «Кофемании», рассказал о начале конфликта между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Денисом Паком.
Свидетель Колесников: Кокорин и Мамаев хотели уходить из «Кофемании» перед конфликтом с Паком
  • РИА Новости

«8 октября я пришёл на работу в восемь утра, началась смена. Я не сразу выхожу в зал, делаю заказы в офисе. Краем уха услышал, что в кафе футболисты», — приводит слова свидетеля «Спорт-Экспресс».

По его словам, в какой-то момент он спросил у компании, всё ли у них хорошо, на что они ответили положительно. После этого он вернулся к работе.

«Ребята уже хотели уходить, подошли к стойке, после чего Александр Кокорин замахнулся стулом и началась эта заварушка, скажем так. Видел, как махнул стулом. Конкретно удара я не видел», — сказал Колесников.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым.

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