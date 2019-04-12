Свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым

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Свидетель Илья Павлов, который является сотрудником кафе «Кофемания», рассказал о настроении чиновника Дениса Пака после конфликта с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Свидетель заявил, что Пак улыбался после конфликта с Кокориным и Мамаевым
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Когда Пак уходил, у него была улыбка на лице. Как сейчас помню: в светло-бежевом плаще, в кепочке и лёгкая улыбка», — цитирует свидетеля «Матч ТВ».

Он отметил, что Павел Мамаев и Кирилл Кокорин не наносили никаких ударов потерпевшему. Он также заявил, что в заведении предлагали Паку выбрать место потише, не так близко к шумной компании.

«Но он отказался», — сказал Павлов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее свидетель заявил, что не видел момент удара Кокорина по Паку.

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