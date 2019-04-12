Свидетель: момент удара Кокорина по Паку не видел, а держать стул каждый имеет право

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Свидетель Илья Павлов, который является сотрудником кафе «Кофемания», ответил прокурору, которая заявила, что, согласно протоколу, на предварительном допросе он рассказывал о замахе футболиста Александра Кокорина стулом во время конфликта с чиновником Денисом Паком.
Свидетель: момент удара Кокорина по Паку не видел, а держать стул каждый имеет право
  • РИА Новости

«Замах стулом видел только в записи. А в протоколе допроса допущены неточности. Момент удара я не видел, а держать стул каждый имеет право», — приводит слова Павлова «Матч ТВ».

Он также заявил, что остальные свои показания частично подтверждает.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сотрудник «Кофемании» заявил, что видел более аморальные вещи в заведении, чем поведение Кокорина и Мамаева.

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