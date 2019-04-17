Пак рассказал, как компания Кокорина и Мамаева к нему обратилась

Глава одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Денис Пак, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, рассказал, как компания друзей спортсменов обратилась к нему перед инцидентом.

«Открыл ноутбук. Стал работать потом услышал выкрики: «Gangnam Style!» Это продолжалось некоторое время. Не думал, что это мне. Потом услышал слово «ноутбук». Понял, что, возможно, это мне. Я азиатской внешности, речь идёт о корейском комичном певце. Не исключил, что компания в такой форме обращается ко мне», — сказал чиновник.

Он также признался, что не заметил, был ли кто ещё с ноутбуком в кафе. По его словам, он не обратил внимания, кто именно к нему обратился.

«Я спросил: «Вы обращаетесь ко мне?» Своим действиями они подтвердили, что да. В корректной форме сделал замечание: сказал, что компания ведёт себя по-хамски и не уважает окружающих», — добавил Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак рассказал, как компания Кокорина и Мамаева проявляла неуважение к окружающим.