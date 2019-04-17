Пак рассказал, как компания Кокорина и Мамаева проявляла неуважение к окружающим

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, объяснил, что ему не понравилось в поведении спортсменов перед конфликтом с ними.

«В качестве примера неуважения к окружающим, даже хамства отмечу, что одна из девушек села на колени человека. Впоследствии я узнал, что это был Кокорин. Они стали целоваться. Потом она положила ему голову в район паха. Всё это выглядело неприятно. Расстояние до них было около трёх метров, рядом были и другие посетители», — заявил Пак в зале суда.

Чиновник добавил, что просил сотрудников кафе пересадить его, но это не было сделано, так как зал был заполнен.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак заявил, что компания Кокорина и Мамаева вела себя неподобающе в «Кофемании».