Пак заявил, что компания Кокорина и Мамаева вела себя неподобающе в кафе

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, рассказал о встрече в кафе «Кофемания» со спортсменами и компанией их друзей.

«В 08:55 я приехал на запланированную рабочую встречу в «Кофеманию». Во встрече с моими коллегами также должен был принять участие Сергей Гайсин», — сказал чиновник в суде.

По его словам, ему был предоставлен свободный стол, напротив которого расположилась шумная компания.

«По внешним признакам они находились в алкогольном опьянении, вели себя неподобающе. Кафе было полное. Было много мужчин, женщин, одна из них была в положении», — добавил Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева.