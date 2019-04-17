Пак заявил, что компания Кокорина и Мамаева вела себя неподобающе в кафе

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Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, рассказал о встрече в кафе «Кофемания» со спортсменами и компанией их друзей.
Пак заявил, что компания Кокорина и Мамаева вела себя неподобающе в кафе
  • РИА Новости

«В 08:55 я приехал на запланированную рабочую встречу в «Кофеманию». Во встрече с моими коллегами также должен был принять участие Сергей Гайсин», — сказал чиновник в суде.

По его словам, ему был предоставлен свободный стол, напротив которого расположилась шумная компания.

«По внешним признакам они находились в алкогольном опьянении, вели себя неподобающе. Кафе было полное. Было много мужчин, женщин, одна из них была в положении», — добавил Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 

Ранее сообщалось, что Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева.

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