Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
Отмечается, что чиновник прибыл в суд в сопровождении двух адвокатов.
Ранее суд признал законным продление ареста подсудимых.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.
Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд.