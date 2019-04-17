Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, прибыл в Пресненский суд Москвы на слушание по делу.

Отмечается, что чиновник прибыл в суд в сопровождении двух адвокатов.

Ранее суд признал законным продление ареста подсудимых.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд.