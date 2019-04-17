Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится очередное слушание по их делу.

Отмечается, что всё готово к началу заседания. Участники процесса ожидают прокурора.

Напомним, что ранее состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по изменению меры пресечения по делу в Московском городском суде. Суд признал законным продление ареста подсудимых.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее стало известно, при каких условиях врачей «Зенита» пустят в СИЗО к Кокорину.