Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд
- РИА Новости
Отмечается, что всё готово к началу заседания. Участники процесса ожидают прокурора.
Напомним, что ранее состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по изменению меры пресечения по делу в Московском городском суде. Суд признал законным продление ареста подсудимых.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.
Ранее стало известно, при каких условиях врачей «Зенита» пустят в СИЗО к Кокорину.