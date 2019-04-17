Стало известно, при каких условиях врачей «Зенита» пустят в СИЗО к Кокорину

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Врачи футбольного клуба «Зенит» будут допущены к находящемуся в СИЗО нападающему Александру Кокорину при наличии разрешения от суда.
Стало известно, при каких условиях врачей «Зенита» пустят в СИЗО к Кокорину
  • РИА Новости

«Согласно нашему законодательству, доступ к следственно-арестованному либо подсудимому может разрешить только орган, за которым он числится. Поэтому посетителей, за исключением адвокатов, мы имеем право допустить только с разрешения либо следствия, либо суда», — приводит слова руководителя УФСИН Сергея Мороза РИА Новости.

По его словам, клуб ещё не обращался в столичное управление ФСИН с такой просьбой. Мороз отметил, что организация допустит врачей после получения «Зенитом» разрешения от суда.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 

Ранее суд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева.

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