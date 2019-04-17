Суд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
Таким образом, решение об аресте подсудимых до 25 сентября осталось в силе.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.
Ранее Кокорин высказался о работе прокуратуры во время рассмотрения апелляционной жалобы.