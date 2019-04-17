Кокорин о своём деле: надеюсь, прокурор будет доволен

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о работе прокуратуры по ходу своего дела во время рассмотрения апелляционной жалобы по поводу решения о продлении ареста.

«Подставить можно каждого. Вот охранник стоит у двери — он тоже может выступить. Просто, знаете, можно работу потерять, но главное — не потерять себя. И приходя вечером домой, понимать, что этот день провёл достойно. Надеюсь, что прокурор будет доволен сегодня. Наверное, он к этому шёл по карьерной лестнице», — сказал Кокорин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Кокорин подчеркнул, что материалы дела подтверждают слова подсудимых.