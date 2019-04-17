Кокорин: материалы дела подтверждают наши слова

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к суду в ходе рассмотрения апелляционной жалобы по поводу решения о продлении ареста.

«На протяжении шести месяцев мы просим изменения меры пресечения. Те доводы, которые мы приводили, подтверждаются материалами дела», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

Он также поддержал просьбу стороны защиты об изменении меры пресечения на любую другую, кроме содержания под стражей.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Мамаев выразил мнение, что заявления прокуратуры противоречат словам президента России.